１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で、日本代表が驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けたことを報じた。ゲスト解説で出演の元サッカー女子日本代表の澤穂希さんは「得点を相手に入れられても追いつく力が…。入れられて追いつく、また入れられて追いつく」と話し出すと「本当に選手層も厚いですし、誰が出ても同じく