ラグビー・ＮＴＴリーグワン１部の東京ベイは１５日、プロップのオペティ・ヘルが、来季からフランス１部のリヨンに移籍することを発表した。この日千葉・船橋市のクラブハウスで会見したヘルは「トップ１４はタフな環境だと聞いている。いいチャレンジ、自分が更に強くなる意味でもいい環境だと思い、移籍を決断した」と語った。１９０センチ、１２７キロの２７歳は、数年前から海外挑戦を志していたという。２０１９年に入団