サッカー女子元日本代表ＦＷ澤穂希氏とサッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世氏が１５日、「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で日本の中村敬斗がオランダから奪ったゴールをＷ解説した。オランダに先制されたすぐ後に中村がペナルティエリアの手前から右足でゴールを決めた。澤氏は「ファーサイドに蹴るのかなと思った。キーパーも