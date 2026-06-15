１４日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に、ジュウリョクピエロでオークスを制し、女性騎手初のＧ１制覇を果たした今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝がリモートで出演。レースを振り返り、今村騎手自身が解説したほか、元騎手の父・今村康成調教助手へのインタビューも交えて、今村騎手の素顔に迫った。リモートのインタビューで、スタジオの俳優で歌手の中島健人は「ちなみに、好きな芸能人は中島健人さん