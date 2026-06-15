電源が入らない古い携帯電話を復活させるイベントが、MBCで開かれました。参加者たちは携帯を手に、懐かしい思い出と“再会”していました。 「えー懐かしい…」 電源が入らない古い携帯電話を、専用の機器で復活させるイベント「おもいでケータイ再起動」。KDDIとMBCが先月開催したもので、この日はおよそ45組が参加しました。 20年ほど前の写真がよみがえり （50代）「22～23年前の写真」 こちらの女