キウイフルーツの産地といえば、ニュージーランド！豊かな自然のもとで育てられたキウイフルーツは、日本人にとってもおなじみのおいしさ。このたび、世界的なキウイフルーツブランド「ゼスプリ」にお招きいただき、本場ニュージーランドに突撃取材！キウイ農園が豊富な北島の都市・タウランガに住む、ナイジェル・サリスさんご一家におじゃまして、とっておきのキウイレシピを教えてもらいました。今回は、取材クルー一同が感動