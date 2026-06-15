鹿児島県内はこの先、雨やくもりの日が続きそうですが、鹿児島市の仙巌園では、梅雨の時期を彩るアジサイが見ごろを迎えています。 鹿児島市の仙巌園できょう15日からはじまった「あじさい彩まつり」。梅雨の時期も楽しんでもらおうと今回はじめて開かれました。 元々植えられているものと鉢植えのアジサイが猫神社へ続く参道などを中心に園内を鮮やかに染めます。愛らしい案内猫の足元にもカラフルなアジサイが…。 猫神社の