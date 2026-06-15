１５日の東京市場は、米国とイランが戦闘終結で合意したことを受けてリスク選好姿勢が強まり、日経平均株価は過去最高値を更新。上げ幅は過去２番目の大きさとなった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３２９７円４６銭高の６万９３１７円５０銭と大幅に３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億４３０８万株、売買代金概算は１１兆４６０１億円。値上がり銘柄数は１０９０、対して値下がり銘柄数は４３４、変わらずは