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ＮＹ金時間外取引４３３０ドル台に上昇、１０日移動平均線を試す 東京時間16:07現在 ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4330.50（+91.70+2.16%） ※10日移動平均線は4332.14ドル