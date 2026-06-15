ドル円１６０．１０近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は160.10近辺、ユーロドルは1.1605近辺での推移。米国とイランとの覚書合意を受けて欧州株が大幅高で取引を開始している。ただ、東京朝方に合意報道に大きくドル安方向に反応したあとは、値動きが収束してきている。 ドル円は東京早朝に160.28付近の高値から一時159.74付近まで急落も、その後は160円台を回復してい