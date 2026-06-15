メインシナリオ・・・8日の安値1.3306ドルから切り返しており、目先の下げが一巡した格好になっている。きょう、5日以来の高値水準となる1.3461ドルまで一時上昇しており、5月29日の高値1.3485ドルや一目均衡表の雲の上限1.3487ドルを上抜き、5月25日の高値1.3509ドルも上抜けば、5月13日の高値1.3551ドルを試す可能性がある。5月13日の高値1.3551ドルを上抜くようなら、5月11日の高値1.3653ドルや5月1日の高値1.3658ドルが上値の