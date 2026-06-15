秋田朝日放送 秋田県内は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっていて、大雨となっている所があります。 昼ごろ、秋田市内では雷が鳴るとともに土砂降りとなった所もありました。 秋田駅近くにいた男性は、「突然、雷が鳴ったと思ったら風が強まり、大雨が降ってきた」と雨が地面を叩きつける様子を撮影しました。 秋田市では午後２時ごろまでの１時間に１９．５ｍｍの降水量を観測しました。１５日に