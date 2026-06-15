50代で老後が見えてきたタイミングで、500万円ものまとまった資金が手元に。住宅ローンの繰り上げ返済にまわすのと、それとも初めての投資にチャレンジするのと、どっちが得？――そんな悩みに答えるのは、長年、積立投資を推奨してきたFPの山口京子さん。その答えは「運用効率だけで考えないで！」という意外なものだった。【写真を見る】「俺は“1,000円カット”、なのに妻の美容代は月10万かよ」家計管理に励み手にした500万