昨今、日本のプロ野球（NPB）では、外国人選手、いわゆる「助っ人外国人」への期待値が低くなっている。ファンの間では、ライデル・マルティネス（巨人）とフランミル・レイエス（日本ハム）は例外として、外国人選手に対して、「打者であれば打率.260くらいで、年間15〜20本塁打を打ち、それなりに守備が良ければ“当たり”」という認識になっている。外国人選手がケタ違いのパワーで30〜50本を打ちまくっていた時代とは隔世の