6月4日のDeNA対楽天で、0対7とリードされたDeNAが8回に一挙7得点で同点に追いつき、最終回に劇的なサヨナラ勝ちを収めた。決着の場面では、代走・三森大貴の本塁タッチアウトがリプレー検証でセーフに覆った。忍者のようにタッチをかいくぐり、間一髪で本塁を陥れた三森は“神走塁”とたたえられ、一躍時の人になったのはご存じのとおりだ。【久保田龍雄／ライター】【写真】ホーム・横浜スタジアムで試合前の練習に励む横浜 DeN