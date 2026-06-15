俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき／31）が14日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。日常のひとときを収めた写真を公開し、オフ感満載の姿にファンから絶賛する声が集まっている。【写真】「お尻ちっさ」ファンが絶賛！マネージャーが激写した山崎賢人のオフショット投稿で「#今日の山崎さん」とハッシュタグを添えて、ダークカラーのジーンズとTシャツ、スリッパというラフな姿をアップ。窓に手を当てて外を見つめる