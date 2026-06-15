◇MLB ホワイトソックス6-4ドジャース(日本時間15日、レート・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手とホワイトソックスの村上宗隆選手が両チームによるカード3連戦で仲睦まじいやりとりを見せました。大谷選手はカード最終戦となった15日、7回の第4打席でホワイトソックス側のベンチに豪快な打球を飛ばしてファウルとすると、村上選手が驚きのリアクションを見せ、大谷選手は苦笑いで反応。村上選手はこの日の試合後、自身のInstag