フィリピン南部を襲ったマグニチュード7.8の地震から15日で1週間が経ちました。死者は65人に増え、さらに36人の行方が分かっておらず、捜索活動が続いています。フィリピン南部のミンダナオ島沖で8日に発生したマグニチュード7.8の地震では、多くの住宅やビルが全壊するなど、甚大な被害が出ています。発生から1週間となった15日、フィリピン防災当局は地震により、これまでに65人が死亡したと発表しました。けが人は1447人に上り