ボートレース鳴門で23日に開幕する「SG第36回グランドチャンピオン」のPR隊が15日、スポニチ西部総局を訪れた。昨年度のSG競走において活躍した選手たちが集結する「SGの中のSG」と称される頂上決戦。初日12Rドリーム戦には、連覇を狙う池田浩二（48＝愛知）が1号艇に陣取り、2号艇から峰竜太（41＝佐賀）、茅原悠紀（38＝岡山）、西山貴浩（39＝福岡）、桐生順平（39＝埼玉）、宮地元輝（39＝佐賀）の選出上位6選手が登場する