15日、G7サミット出席のため、米東部メリーランド州のアンドルーズ空軍基地を出発するトランプ大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、フランス東部エビアンで同日開幕する先進7カ国首脳会議（G7サミット）に出席するため、ワシントン郊外の空軍基地を出発した。米政府高官によると、トランプ氏はエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の機雷掃海についてG7首脳と話し合う見通し。各国に協力を要請する可能性