大相撲の幕下ホープ、竜鳳（１９）＝音羽山＝が１５日、都内の部屋で稽古を行い、幕下同士で１０番相撲を取り全勝するなど、精力的に汗を流した。自己最高位で臨んだ夏場所は西幕下２８枚目で５勝２敗。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では、新十両が狙える１５枚目以内に番付が上がる可能性がある。昨年の名古屋場所で初土俵を踏み丸１年。「１年間、いい経験を積めたと思います」と語った。序ノ口デビューから