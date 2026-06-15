オランダを訪問中の天皇皇后両陛下はサッカー・ワールドカップの初戦、日本対オランダを国王夫妻と一緒に観戦されました。首都アムステルダムの王宮前広場からフジテレビ社会部・宮崎千歳記者が中継でお伝えします。対戦国同士、肩を並べて観戦された様子は、地元の国営放送の中継でも紹介されました。観戦されたのはウィレムアレクサンダー国王の別邸で、サムライブルーのコーディネートの両陛下は応援タオルを首に掛け、国王は陛