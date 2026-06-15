開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleセールで、増田英二氏の吸血鬼ラブコメ「実は私は」が99円のセール価格で販売されている。 対象となっているのは1巻から11巻と、15巻、16巻、20巻、22巻。全22巻をまとめ買いすると5,022円となる。 なお、セールの終了や中止などの可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることをご確認の上、ご購入いただきたい。 【