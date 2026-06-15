秋田地方気象台は午後4時22分、秋田県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。県内は上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。15日夜のはじめごろにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょうに注意してください。＜概況＞東北北部の上空約5,500メートルに氷点下12度以下の寒気が流れ込み、大気の状態