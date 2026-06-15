上條一輝の『ポルターガイストの囚人』（東京創元社）が、『このホラーがすごい！ 2026年版』（宝島社）の国内編で第1位を獲得した。デビュー作『深淵のテレパス』に続き、2作連続での1位獲得となる。 【写真】昨年度の『このホラーがすごい！』第1位『深淵のテレパス』 本作は、第1回創元ホラー長編賞とベストホラー2024国内部門第1位、『このホラーがすごい！ 2025年版』第1位