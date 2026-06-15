クラシコムがこの日の取引終了後に第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算を発表しており、売上高７９億５８００万円（前年同期比２２．７％増）、営業利益１３億４０００万円（同５３．９％増）、純利益９億１３００万円（同６０．４％増）となった。 公式ＳＮＳのフォロワー数やアプリのダウンロード数など能動的に同社と関係性を持ちたいという「エンゲージメントアカウント数」が１