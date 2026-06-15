ソフトクリエイトホールディングスがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１８％）、または５億円としており、取得期間は６月１６日から９月３０日まで。株主還元水準の向上を図るとともに、経営環境の変化に応じて機動的な資本政策を遂行することが目的としている。 出所：MINKABU PRESS