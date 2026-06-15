ドウシシャは5月中旬に、照明ブランド「Luminasave（ルミナセーブ）」から、省エネLEDシーリングライト「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」（LSV-B20DS、LSR-B20DS、LSA-B20DS、LST-B20DS）を発売した。公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」での価格は2万2880円。●部屋の隅まで明るい“ムラのない光”を実現「ルミナセーブ20畳調光・調色モデル」は、ドウシシャ史上最高の明るさとなる、全光束1万4000lmの明るさを