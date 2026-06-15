【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日に日本公開初日を迎え、6月12～14日の週末3日間で動員67万2,056人、興行収入10億9,002万3,220円を記録。動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1となる圧巻のオープニング成績を樹立し、日本中を熱狂の渦に巻き込む歴史的な大ヒットスタートとなっ