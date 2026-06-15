Ｍマート [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:30)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比30.9％増の1.8億円に拡大し、通期計画の6.9億円に対する進捗率は26.3％となり、5年平均の22.3％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の41.2％→47.6％に上昇した。 株探ニュース