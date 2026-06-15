ＧＭＯコマース [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の6.4億円(非連結)→6.5億円に1.6％上方修正した。 業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の48.24円→50.56円(前期は40.3円)に増額修正した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026年12月期の期末配当金につきましては、上記配当方針の変