歌手の倖田來未（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。倖田は「髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」とつづり、長男が倖田の髪をカットする写真を複数枚投稿。これにファンからは「え、えー、息子さん顔出しされてたんですね！顔のパーツがくぅさんに似てるとこありますね！」「鼻