アイドル、シンガーソングライター、グラビア――。 ジャンルの枠を超えて活動する“アイドルソングライター”香野子が、活動名をPINOCOから本名の「香野子」へ改名して3周年を迎えることを記念し、2026年7月25日（土）に東京・下北沢DaisyBarにて記念ライブを開催する。またライブ開催に向けて、2026年6月12日配信の『指切りのかわりに、』を皮切りに、改名3周年ライブへ向けた連続配信企画をス