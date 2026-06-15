兵庫県多可町の山中で13日、設置されていたオリにクマが入っていたものの、山に返されていたことが分かりました。 理由は、オリがシカとイノシシを捕獲するために設置されたもので、クマは誤って入っていただけだったため、法律上、捕獲できなかったからでした。 多可町よりますと、13日午後2時ごろ、多可町八千代区大和の山中に設置されていたオリに、クマが入っているのを点検に来た住民が見つけました。 クマは成獣のオスで