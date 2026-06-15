ボートレース鳴門のPR隊が15日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。23〜28日に行われるSG「第36回グランドチャンピオン」の魅力をアピールした。SGで活躍した選手が出場するハイレベルの大会で、鳴門では9年ぶり2度目の開催。池田浩二（48＝愛知）、峰竜太（41＝佐賀）、茅原悠紀（38＝岡山）、西山貴浩（39＝福岡）、桐生順平（39＝埼玉）、丸野一樹（34＝滋賀）ら強豪がズラリ。地元は菅章哉が期待を背負う。キ