俳優の藤木直人（53）が15日放送のTBS「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。家で料理をするようになったきっかけを明かした。家で料理をするかと問われた藤木は「そうですね。するようになりました」と回答した。きっかけは5年前「フレンチのシェフの役が来て」と明かし、「それで料理指導をしていただいて。まあ家にいるときはなるべくキッチンに立とうと思って」と振り返った