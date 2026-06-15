お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原やすよ（50）が14日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。子供の頃に飼っていたペットを明かした。この日の買い物ロケは、「サバンナ」八木真澄がゲスト出演。「メダカとヤドカリを飼ってるんですよ」と切り出した八木は、「ただ、（ヤドカリの）引っ越し先の貝がどこに売ってるかが分からへん」と打ち明けた。これにやすよは「でもさ、鉛筆のキャップ