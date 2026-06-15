アメリカとイランの和平合意の発表を受けて、日経平均株価は最高値を更新しました。市場関係者からも、想像以上の上げ幅となったという声が聞かれました。15日の東京株式市場の終値は、先週末より3297円高い6万9317円と、史上最高値を更新しました。一時は7万円の大台まで、あと300円ほどに迫る場面もありました。日経平均は戦闘開始後も、大きく上昇する局面がありましたが、これまでは一部のAI関連株がけん引する形でした。しか