◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)日本代表はオランダに2度追いつき、2-2の価値あるドロー。大会4日目までの戦いを終えてアジア勢は2勝2分けで、いまだ負けなしを維持しています。日本時間15日に行われたF組のグループステージ初戦、日本はFIFAランク8位の強豪オランダと対戦。2度リードを許す展開も、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いついて勝ち点1をものにしまし