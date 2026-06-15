6月14日、フルート奏者でモデルのCocomiが自身のInstagramを更新。友人とのお出かけの様子を公開したが、そのなかに含まれていた “衝撃ショット” が注目を集めている。「Cocomiさんは投稿で《ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る》とコメント。デニムのショートパンツにリブ素材のミニ丈トップスを合わせたコーディネートを披露、引き締まったウエストをのぞかせる目を引くスタイルでした。友人との食事の様子の写真が並ぶ