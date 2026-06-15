ついに開幕したサッカーW杯北中米大会。日本代表は6月15日（日本時間）に準優勝3回の強豪オランダと対戦し、2度リードされながらも追いつき2−2の引き分けに持ち込んだ。この試合でベンチに入った日本代表DF・鈴木淳之介選手が履いていたのは、日本の家紋を模したというブランドマークが入った見慣れぬスパイク。従業員数わずか14人のスポーツメーカー「SVOLME（スボルメ）」（東京・品川区）が販売する「DELSALMA−4 LE」だ。