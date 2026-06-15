シュー・ハイチャオとハイ・ルー主演の中国ラブロマンス時代劇『春嵐、運命の妃』のDVDレンタルが2026年8月5日より開始となる。シュー・ハイチャオとハイ・ルー主演の中国ラブロマンス時代劇『春嵐、運命の妃』のDVDレンタルが2026年8月5日より開始『春嵐、運命の妃』は、陰謀渦巻く宮廷で愛と名誉を奪い返すラブロマンス時代劇。2025年4月にTENCENT（テンセント）で配信された本作は、ファンタジー要素を排し、地に足のついた世界