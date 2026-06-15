LGBTQ+といわれる性的マイノリティーやその支援者らが集まり、偏見・差別のない社会を目指すアジア最大級のイベント「Tokyo Pride 2026」が現在、東京で開催されている。「Tokyo Pride 2026」は一部イベントが6月28日まで開催されている「Tokyo Pride 2026」のテーマは「多様性と平等がひらく未来」。性的マイノリティーに限らずあらゆる人々が「自分らしく」暮らせる社会の実現に向け、ユース世代を対象としたイベントやアート展