あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを実施している。この度6月15日より、食べログで高評価を獲得した山形県の幻のラーメン店“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」(480円〜)を全国のスシローにて販売する。幻のラーメン店“中華そば処 琴平荘”監修の「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」○「スシロー×食べログ」全国名店監修