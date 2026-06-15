【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの辻希美が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を作る様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「仕上がりがプロ」夏野菜添えた豪華肉料理◆辻希美、豪華肉料理公開辻は「今夜は肉だぁぁぁ〜」「牛肉だぁ〜」とコメントし、厚みのある牛肉をフライパンで焼く様子を動画で公開。並んだ大ぶりな牛肉にはこんがりと美しい焼き色がついている。続く投稿では「ビーフ」と文字を添