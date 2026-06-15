W杯オランダ戦、後半43分の同点ゴール…明かした行動の理由サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、頭で同点ゴールを決めた鎌田大地（クリスタルパレス）の行動に、ファンの間で感動が広がっている。この試合、日本はオランダに2度リードされながら追いついた。1-2の後半43分には小川のヘディングシュ