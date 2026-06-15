映画『ラブ≠コメディ』より、中島健人演じる主人公の人気俳優兼アイドル・神崎麗司が音楽番組に出演し、大ヒットドラマの主題歌「愛してTonight」をパフォーマンスするシーンが解禁された。この劇中曲は中島による書き下ろし。【動画】圧倒的な輝き！「愛してTonight」パフォーマンスシーン本作は、中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちのお仕事エンターテインメント。監督は紙谷楓、脚本は大