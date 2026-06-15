賃貸住宅探しで、65歳以上の3人に1人が年齢を理由に契約を断られているという。 2026年6月14日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）は高齢者への住宅貸し渋り問題を取り上げ、総合司会のビートたけしさんは終活などについて語った。「ぽっくり寺で、みんな拝んでた。あの理由がよくわかる」「老人ホームをこの間もちょっと見に行ったんだけど、ほんと、カネ高いんだよね」と嘆く。お笑い界の高額所得者のたけしさん