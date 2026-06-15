スーパーモデルのジゼル・ブンチェン（45）は、自身の成功の鍵が「個性」にあると考えているという。10年以上にわたり世界最高収入のモデルであり、「セクシーなモデルの復活」と評されたジゼルだが、成功の理由は外見だけではないと主張する。 【写真】超スター同士の結婚だった…NFLのトム・ブレイディとジゼル 「W」誌のインタビューで、ジゼルはこう語った。「自信と健康は自然と官能性と