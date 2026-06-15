この日の会議には、元高官や専門家、韓日両国の大学生ら約120人が出席した。カン・ウォンテク・ソウル大国家未来戦略院長をはじめ、キム・ウンミ・ソウル大言論情報学科教授、クォン・テファン韓国国防外交問題評議会会長、キム・グァンドゥ元国民経済諮問会議副議長、キム・ドゥギュ元全州又石（チョンジュ・ウソク）大学教授、キム・ビョンヨン・ソウル大学経済学科碩座教授、キム・サンベ・ソウル大学政治外交学部教授、金鍾民